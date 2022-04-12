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  4. Suriyeli maganda ortalığı birbirine kattı: Erkek olan gelsin buraya

Suriyeli maganda ortalığı birbirine kattı: Erkek olan gelsin buraya

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde dükkanın önüne sandalye koyup geçenlere laf atan Suriyeli, ‘Erkek olan gelsin’ diyerek mahalleliyi tehdit etmesi mahalleliyi çileden çıkardı.

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