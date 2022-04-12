Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeli maganda ortalığı birbirine kattı: Erkek olan gelsin buraya Suriyeli maganda ortalığı birbirine kattı: Erkek olan gelsin buraya 12 Nisan 2022 Salı Saat: 16:40 İstanbul’un Bağcılar ilçesinde dükkanın önüne sandalye koyup geçenlere laf atan Suriyeli, ‘Erkek olan gelsin’ diyerek mahalleliyi tehdit etmesi mahalleliyi çileden çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6255814c253d110a1d097403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırında mide bulandıran görüntüler! Yerdeki unları toplayıp lavaş yaptı Uzman isim uyardı: Havada mikroplastik alarmı! 21 yaşındaki üniversiteli kız ormanlık alanda ölü bulundu Ermenistan, Türkiye sınırındaki Ormanı bilerek ateşe verdi Rus askerlerinin çekildiği şehirden kahreden görüntü Selin Karacehennem'e akılalmaz itiraf: ''Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor'' Gazeteciyi görünce çıldırdı: ''Çek, güzel çek, Allah belanızı versin'' Canlı yayında ''Millet İttifakı'na kurulan tuzak'' diyerek açıkladı Adanalı Çılgın Türkler Uzay'a öyle bir şey gönderdi ki...