  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Mayıs 2017 11:15

Suriyeli mülteciler birbirlerini dolandırdı

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana’ya sığınan mültecileri, başka bir Suriyeli iş yeri açma ve ortaklık vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin TL dolandırarak kayıplara karıştı.

Video Galeri
Kalkıştan vazgeçti, yolcular tahliye edildi!
Kalkıştan vazgeçti, yolcular tahliye edildi!
Video Galeri
Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
Video Galeri
İstanbulun göbeğinde ibret verici manzara
İstanbulun göbeğinde ibret verici manzara
Video Galeri
Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
Video Galeri
Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı
Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı
Video Galeri
Eli yine boş kaldı
Eli yine boş kaldı