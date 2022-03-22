Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu 22 Mart 2022 Salı Saat: 14:35 Karabük Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde çekilen ve Suriyeli öğrencilerin milli marş okuyup, eğlendikleri anlara dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239b480b2ba442acd31c8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı Türkiye'nin denizaltındaki milli gururu Müren ateşlendi İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada