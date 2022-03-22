Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu

Karabük Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde çekilen ve Suriyeli öğrencilerin milli marş okuyup, eğlendikleri anlara dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

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