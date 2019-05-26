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  3. 26 Mayıs 2019 15:15

Suriyeli sığınmacı: ''Kafa kesmek istiyorum''

Bursa'da Suriyeli bir sığınmacı yerel kanalın sokak röportajında “Kafa kesmek istiyorum” dedi. Sözleri büyük tepki toplayan Suriyeli genç polis tarafından gözaltına alındı.

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