Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi! Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 09:15 Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden yabancı uyruklu sığınmacılar bu sefer İzmir'de ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630864fb96aa69370a229ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser Gülşen cezaevinde: ''Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var'' Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar Yediemin otoparkındaki aracını almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı Gülşen gözaltına alındı İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi 17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!''