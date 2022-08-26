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  4. Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi!

Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi!

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden yabancı uyruklu sığınmacılar bu sefer İzmir'de ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına aldı.

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