Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 09:10 Kamerunlu dolandırıcılar, 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası değerinde sahte paralarla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62566950a7487f64ca5a5a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu Münevver Karabulut'un babası hakkında canlı yayında olay sözler Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu Rıdvan Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı? ''Türk futbolunun bana ihtiyacı var'' Tekirdağ üzerinde korkutan anlar! Dev uçağı gören panik yaşadı -Ünlü evlilik ve ilişki terapistini şoke eden soru: ''Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor'' ''Fiyatlar uygun'' diyen AK Partili vekilden ''U'' dönüşü: ''Vatandaş haklı'' ODTÜ’de büyük protesto! Ali Babacan'ın ziyareti iptal New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var