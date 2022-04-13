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  4. Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı

Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı

Kamerunlu dolandırıcılar, 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası değerinde sahte paralarla yakalandı.

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