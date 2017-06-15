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  3. 15 Haziran 2017 11:15

Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor

Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin sınırda oluşturduğu yoğunluk sürerken, izdiham yaşanmaması için güvenlik güçleri sahurdan itibaren Suriyelileri kontrollü bir şekilde gruplar halinde ülkelerine gönderiyor.

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