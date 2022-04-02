Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 09:35 Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeliler bu sefer Antalya'da ortalığı birbirine kattı. Aralarında husumet olan iki Suriyeli grup arasında kamyonet kasası üzerinden çatışma yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6247eeab5979b77df402b3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu... Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu! Belediyedeki akrabaları say say bitmedi Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu Gülşen sahnede Twerk yaptı konser alanı yıkıldı ''Ramazan ayını karşılıyoruz'' deyip paylaştı, tepkiler çığ oldu Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı