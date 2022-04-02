Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeliler bu sefer Antalya'da ortalığı birbirine kattı. Aralarında husumet olan iki Suriyeli grup arasında kamyonet kasası üzerinden çatışma yaşandı.

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