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Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı

Gaziantep'te Suriyeli bir grup ile ağız ve diş sağlığı kliniği çalışanları arasında park yüzünden kavga çıktı. Kavgada diş teknisyeni Hamit Y. (39), bıçaklanarak yaralandı.

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