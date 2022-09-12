Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 21:30 Gaziantep'te Suriyeli bir grup ile ağız ve diş sağlığı kliniği çalışanları arasında park yüzünden kavga çıktı. Kavgada diş teknisyeni Hamit Y. (39), bıçaklanarak yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631f7ab9343bdd334f5cbfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Togg göklere yükseldi! Heyecanlandıran paylaşım Arda Turan futbola veda etti Muhabire canlı yayında dayak kamerada Azmin zaferi nedir diye sorarlarsa onu gösterin! Doğuştan bir kolu ve 2 bacağı yok ama... İzmir'de rekor kıran Tarkan'dan konserinden kazandığı para ile bakın ne yapacak Otobüsten inip yumruklaştılar sonra da hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler Leyla ile Mecnun’un ''ben ekonomistim'' sahnesi sosyal medyayı salladı Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum'' Sosyal medyada şimdi de ''düşük faizli kredi'' tuzağı!