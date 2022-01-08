Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! 08 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 11:46 Adana'da ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d94f5fb8d2b57afd7df723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı Bakan Bilgin'den canlı yayında 3600 ek gösterge ve AGİ açıklaması İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var Gonca Vuslateri'nin ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni'' dansı olay oldu Otomobil bagajından kaçak mülteci çıktı Özel Harekat'tan ''torbacılara'' nefes kesen operasyon anı Türkiye bunu da gördü: Benzinde ''kotalı satış'' başladı