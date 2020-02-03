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  3. 03 Şubat 2020 14:00

Suriyeliler mekan bastı ! Restoranda satırlı, bıçaklı dehşet kamerada

İstanbul Avcılar'da Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri restorana 30 bin lira borçlandığı öne sürülen kişiler, mekanı basıp kasadaki 5 bin lirayı gasp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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