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  3. 14 Haziran 2017 11:15

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin sınırda izdihamı sürüyor. Türk asker ve polisinin önlemlerine rağmen sınır hattında yoğunluk kargaşaya neden oluyor.

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