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  3. 30 Ağustos 2019 17:21

Suriyeliler sınırda ''Hain Türkiye'' diye slogan attı

İdlib'te toplandığı bildirilen kalabalık bir grubun Bab-El Hava'dan Türkiye'ye geçmeye çalıştığı ileri sürüldü. Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahale ettiği iddia edildi.

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