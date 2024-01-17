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  4. Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi

Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi

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Eskişehir'de Suriye uyruklu 3 kişi, borç meselesi yüzünden tartıştıkları Suriyeliyi, sokak ortasında sopalarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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