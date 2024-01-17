Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi 17 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 15:40 Güncelleme: 17 Ocak 2024 Çarşamba 15:40 Eskişehir'de Suriye uyruklu 3 kişi, borç meselesi yüzünden tartıştıkları Suriyeliyi, sokak ortasında sopalarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a7cad2ed8526e3040435f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği İstanbul'da ''çıplak'' soygun kamerada İstanbul'un çöle dönen barajı yeniden suyla doldu Düğünde annesine küfür eden yeğenini öldürdü! Cinayet anı kamerada Fahiş kiranın ardından şimdi de fahiş aidat krizi: Yüzde 220 zam yapan var! Motosikletliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı! O anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde sokak köpeği alarmı! Yaşlı kadın kabusu yaşadı Sağanak yağış tarım arazilerini göle çevirdi İstanbul'da ''uyuyakalan'' sürücü trafiği kilitledi