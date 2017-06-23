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  3. 23 Haziran 2017 09:15

Suriyelilere şafak operasyonu: 80 gözaltı

Konya’da çeşitli suçlara karışmış ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı.

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Bilecikte feci kaza: 2 ölü
Bilecikte feci kaza: 2 ölü
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4 kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı
4 kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı
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Emniyetten yurt genelinde Duman Operasyonu
Emniyetten yurt genelinde Duman Operasyonu
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Zehirlenen iş adamı verdiği iftar yemeğine katılamadı
Zehirlenen iş adamı verdiği iftar yemeğine katılamadı
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TSKdan Irakın kuzeyine operasyon
TSKdan Irakın kuzeyine operasyon
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500 polisle PKK/KCK operasyonu: 31 gözaltı
500 polisle PKK/KCK operasyonu: 31 gözaltı