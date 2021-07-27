  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada

Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada

Sosyal medyada paylaşılan ve Alanya’da çekildiği belirtilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Suriyeli olduğu iddia edilen kalabalık bir grubun denize girerek ‘Allahu ekber’ nidaları ile yüzmesi izleyenleri şaşırttı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi
Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi!
Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün!
Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler
Artvin'deki sel felaketinden inanılmaz görüntü
Kum fırtınası şehri böyle yuttu
Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı!
Canlı yayında korkunç kaza! Muhabir hayatının şokunu yaşadı