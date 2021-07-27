Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada

Sosyal medyada paylaşılan ve Alanya’da çekildiği belirtilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Suriyeli olduğu iddia edilen kalabalık bir grubun denize girerek ‘Allahu ekber’ nidaları ile yüzmesi izleyenleri şaşırttı.

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