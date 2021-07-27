Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 13:05 Sosyal medyada paylaşılan ve Alanya’da çekildiği belirtilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Suriyeli olduğu iddia edilen kalabalık bir grubun denize girerek ‘Allahu ekber’ nidaları ile yüzmesi izleyenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ffda6a2960b66eb4794e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün! Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler Artvin'deki sel felaketinden inanılmaz görüntü Kum fırtınası şehri böyle yuttu Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı! Canlı yayında korkunç kaza! Muhabir hayatının şokunu yaşadı