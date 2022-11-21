Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı 21 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 15:15 Konya'da ''cin çıkarma'' seansında kalbi duran Suriyeli Hasen A.'nın (38) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637b6bdc077de4039c2ed903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den kaza sonrası ilk açıklama Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı Hıncal Uluç hayatını kaybetti Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi davalık oldu İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı İran Erbil’i İHA'larla vurdu