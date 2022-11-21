  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı

Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı

Konya'da ''cin çıkarma'' seansında kalbi duran Suriyeli Hasen A.'nın (38) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den kaza sonrası ilk açıklama
Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var
Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu
Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı
Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi davalık oldu
İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
İran Erbil’i İHA'larla vurdu