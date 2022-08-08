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Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü

Antalya Kepez’de Suriyelilerin düğününden sonra ortalık bir anda karıştı. Suriyelilerin kavgasını çeken vatandaşın benzer durumun sıklıkla yaşandığını dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

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