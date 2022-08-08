Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü 08 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 11:35 Antalya Kepez’de Suriyelilerin düğününden sonra ortalık bir anda karıştı. Suriyelilerin kavgasını çeken vatandaşın benzer durumun sıklıkla yaşandığını dile getirerek yetkililerden yardım istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f0cad7774b5065b0399003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı Barlar sokağında ortalık savaş alanına döndü! Plajda 2 tacizciye öldüresiye dayak! İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta Giresun'da sel! '' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı!