Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti! Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti! 08 Mart 2024 Cuma Saat: 13:00 Adana'da polis, operasyon düzenlediği evde tavana asılı kum torbasının içinde 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi, Suriyeli 2 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eae1ce5298bdb84e027cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Faciadan dönüldü, uçağın tekerleği arabaların üstüne düştü Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı Sahte altın tuzağıyla 1,3 milyon TL'lik vurgun Antalya'da dev hortum kamerada! PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor Mart karı hayatı felç etti; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı