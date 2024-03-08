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  4. Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti!

Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti!

Adana'da polis, operasyon düzenlediği evde tavana asılı kum torbasının içinde 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi, Suriyeli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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