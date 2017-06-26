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  3. 26 Haziran 2017 00:45

Suriyelilerin kaldığı binada yangın

Adıyaman’da, Suriyelilerin kaldığı bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 25 kişiyi kurtarırken, dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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