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  3. 14 Aralık 2019 11:10

Suriyelilerin kız kaçırma tartışmasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta, iki Suriyeli aile arasında kız kaçırma iddiası üzerine kavga çıktı. Genç kızın ailesi, kızlarını kaçırdıklarını iddia ettikleri aileye ait spotçu dükkanına saldırarak eşyaları parçaladı.

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