SON DAKİKA
TERÖRİSTLERDEN MARDİN'E HAVANLI SALDIRI: 8 ŞEHİT, 35 YARALI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ekim 2019 20:55

Suriye'nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Kamışlı Nusaybin'in karşısında bulunuyor.

Video Galeri
Hasta yakınından kadın çalışana saldırı anı kamerada
Hasta yakınından kadın çalışana saldırı anı kamerada
Video Galeri
İçişleri’nden İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
İçişleri’nden İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Video Galeri
Vicdansızlık ! Köpekleri böyle zehirlemişler
Vicdansızlık ! Köpekleri böyle zehirlemişler
Video Galeri
YPG'li teröristler Türk gazetecileri hedef aldı
YPG'li teröristler Türk gazetecileri hedef aldı
Video Galeri
2019 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
2019 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Video Galeri
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM