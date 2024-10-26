Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bir darbe daha Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bir darbe daha 26 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 13:05 Güncelleme: 26 Ekim 2024 Cumartesi 13:05 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hala getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671cbf0445f4e5824d0259c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi: 10 bin TL pazar desteği Gözü dönen sürücü 2 kişiyi böyle ezmeye çalıştı Dünyanın en güzel köyü: Asırlardır el değmeyen Birgi'ye giden hayran kalıyor Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı Beyoğlu'nda ilginç anlar: Güvenlik kamerasını görünce engelli taklidi yaptı Milyonerler kulübüne bir kişi daha eklendi: Süper Loto'da rekor ikramiye sahibi buldu Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi: Operasyonu anı kamerada İsrail ordusundan İran'ın başkentine füze yağmuru