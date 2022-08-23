Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 18:05 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı ettiği sürpriz toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304ecb24f7e1f55bb161df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti ABD SİHA'sı düşürüldü Taksici ile yabancı uyrukluların taşlı sopalı kavgası kamerada İstanbul'da ''en ilginç yatak'' kamerada! Aracın tavanında uyudu Türkiye'de tarihi keşif: Yüzün üzerinde mezar bulundu Netflix Fatih Terim belgeselinin yayın tarihini açıkladı