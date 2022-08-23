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Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı ettiği sürpriz toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

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