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  3. 05 Ağustos 2017 12:45

Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kayyum heyetleri ile AK Parti yöneticilerine yönelik düzenlenmesi planlanan suikastı polis önledi. Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
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Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
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Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
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Su dilenen köy
Su dilenen köy
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Maltepede kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında
Maltepede kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında
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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın
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