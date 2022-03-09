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  4. Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı geçişi bembeyaz!

Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı geçişi bembeyaz!

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

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