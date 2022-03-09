Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı geçişi bembeyaz!

Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı

Koç Üniversitesi'nde skandal görüntüler: ''Sen ne diyorsun lan!''

Akşener, kendisine ''gelin hanım'', Kılıçdaroğlu'na ''bay Kemal'' diyen Erdoğan'a lakap taktı

Bu sefer taksici değil, kahya terörü! Taksiciyi böyle dövdü