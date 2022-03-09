Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı geçişi bembeyaz! Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı geçişi bembeyaz! 09 Mart 2022 Çarşamba Saat: 08:00 Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6228346568da1823387348f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da protokol yolundaki İsrail bayrakları yırtıp, yaktılar Ayçiçek denetimine çıkan Vali 4 bin 500 koli ayçiçek yağını görünce... Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı Müge Anlı'nın kadınlar günü mesajı stüdyoyu ayağa kaldırdı Masumlar Apartmanı'nda Safiye kritik kararın eşiğinde Serenay Sarıkaya'nın ''ayçiçek yağı'' videosu sosyal medyayı salladı İstanbul'da sosyal medyada beğeni uğruna ölüm yolculuğu Polis baskınında polisi de şoke eden ayrıntı