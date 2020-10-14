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  3. 14 Ekim 2020 17:30

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı tüneli Ankara yönü 32 gün kapalı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bakım ve yenileme çalışması 14 Kasım'a kadar sürecek.

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