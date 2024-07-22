Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 16:37 Güncelleme: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:37 Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılacak tüp uzatma çalışması nedeniyle ağustos ayı başında İstanbul yönü 50 gün ulaşıma kapatılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e608d3d6e9d4522044473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi Sahilde terör halayı rezaleti: Bebek katili için slogan attılar Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Tekirdağ'da orman yangını Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada Uzman isim Türkiye'yi bekleyen acı gerçeği açıkladı: ''Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı''