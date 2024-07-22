Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma

Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor

Kaza sonrası ''hatasız boyasız aracıma hasar verdin'' dedi ama, gerçek başka çıktı

Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı