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  4. Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma

Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılacak tüp uzatma çalışması nedeniyle ağustos ayı başında İstanbul yönü 50 gün ulaşıma kapatılacak.

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