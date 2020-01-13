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  3. 13 Ocak 2020 10:55

Sürücüler dikkat! EDS'den ceza yağıyor!

İstanbul'da 455 adet EDS kamerası sürücülerin kural ihlallerine karşı trafiği denetliyor. 2019 yılında 6 Mayıs’a kadar sürücülere 482 bin 710 cezayla en fazla hız ihlali cezası uygulandı.

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