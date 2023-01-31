Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürücüler doluya trafikte yakalandı! Sürücüler doluya trafikte yakalandı! 31 Ocak 2023 Salı Saat: 09:05 Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Dolu yağışına trafikte yakalanan sürücüler benzin istasyonlarına sığındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d8afa02081bc178129b6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Üner canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e taciz şoku Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı EYT'li esnaftan ilginç kampanya! Ne var ne yok 5 TL'den sattı İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı 6 yaşındaki çocuğun istismar davasında zanlı için adliyeye akın ettiler Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu!