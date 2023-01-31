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Sürücüler doluya trafikte yakalandı!

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Dolu yağışına trafikte yakalanan sürücüler benzin istasyonlarına sığındı.

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