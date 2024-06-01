Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ab455af8c919e65072467" allowfullscreen></iframe>