Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada 01 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 08:40 Güncelleme: 01 Haziran 2024 Cumartesi 08:40 Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ab455af8c919e65072467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu Yük gemisi boğazda arızalandı İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi kamerada Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL