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Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

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Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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