Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 08:31 Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförünün yol tartışması zincirleme kazaya yol açtı. 4 aracın karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b79ad6be4bf8ecd04c2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu 13 ilde ''sapık'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 9 katlı bina alev alev yandı Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın Dua Lipa'nın konserinde etek fora İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı