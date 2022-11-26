Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada

Afyonkarahisar’da freni boşalan beton mikserinin sürücüsü kendini aşağı atarken sürücüsüz mikser orta refüjden atlayarak takla attı. O anlar story çekmeye çalışan bir vatandaş tarafından tesadüfen görüntülendi.

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