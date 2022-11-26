Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada 26 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 10:45 Afyonkarahisar’da freni boşalan beton mikserinin sürücüsü kendini aşağı atarken sürücüsüz mikser orta refüjden atlayarak takla attı. O anlar story çekmeye çalışan bir vatandaş tarafından tesadüfen görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6381c414ab6b2b5b9a253583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha! İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'dan iyi haber İYİ Partili isim Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adayı açıkladı ''Alışverişe gidiyorum'' diye evden çıktı cansız bedeni çıplak halde bulundu AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciden olay ''yoksulluk'' açıklaması