  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında

''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında

Bursa’da cep telefonu mağazasının kepenklerini kırarak içeriye sürünerek giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler
İstanbul'da yine pitbull dehşeti! Genç kadın canını hiçe sayıp pitbullu böyle durdurdu
Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
AK Partili belediye başkanının depremzedeye verdiği yanıt tepki çekti
İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı
Korkunç kaza! Kamyonun damperine ok gibi saplandı
AK Partili vekil, doların 1 gecede 18 TL'ye çıktığını unutunca...
İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı
Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi