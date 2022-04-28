Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 12:15 Bursa’da cep telefonu mağazasının kepenklerini kırarak içeriye sürünerek giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626a5b3fd2d79366296ad5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler İstanbul'da yine pitbull dehşeti! Genç kadın canını hiçe sayıp pitbullu böyle durdurdu Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale AK Partili belediye başkanının depremzedeye verdiği yanıt tepki çekti İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı Korkunç kaza! Kamyonun damperine ok gibi saplandı AK Partili vekil, doların 1 gecede 18 TL'ye çıktığını unutunca... İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi