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  3. 27 Temmuz 2017 09:45

Sürüye çarpan hafif ticari araç 40 koyunu telef etti

Konya’da hafif ticari aracın yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, 40 koyun ise telef oldu.

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