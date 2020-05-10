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TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3 BİN 786'YA YÜKSELDİ
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  3. 10 Mayıs 2020 16:50

Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı. Acun Ilıcalı bu akşam gerçekleşecek konseyde Karabudak'ın virürse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.

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