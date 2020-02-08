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  3. 08 Şubat 2020 17:00

Survivor 2020'de yarışacak isimler belli oldu

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 16 Şubat Pazar günü ekrana gelecek olan Survivor 2020'de yarışacak isimleri açıkladı. İşte Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımı...

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