  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ocak 2021 09:40

Survivor 2021'den ilk fragman geldi

Survivor 2021 ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında olacak. Acun Ilıcalı Instagram hesabından ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla çekilen fotoğrafları da paylaştı.

Video Galeri
Boğaziçi öğrencilerinin Uğur Dündar taklidi sosyal medyayı salladı
Boğaziçi öğrencilerinin Uğur Dündar taklidi sosyal medyayı salladı
Video Galeri
''Murat Övüç'e koronavirüs yasağı yok mu?'' dedirten görüntüler!
''Murat Övüç'e koronavirüs yasağı yok mu?'' dedirten görüntüler!
Video Galeri
MİT'ten dikkat çeken personel alımı ilanı
MİT'ten dikkat çeken personel alımı ilanı
Video Galeri
Avukat Rahmi Özkan’dan tepki çeken Ümitcan Uygun savunması
Avukat Rahmi Özkan’dan tepki çeken Ümitcan Uygun savunması
Video Galeri
Kaldırımda çay içerken hayatının şokunu yaşadı
Kaldırımda çay içerken hayatının şokunu yaşadı
Video Galeri
Erdoğan'dan Boğaziçi protestosu yorumu: ''Öğrenci değil, teröristler!''
Erdoğan'dan Boğaziçi protestosu yorumu: ''Öğrenci değil, teröristler!''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM