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  4. Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu

Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu

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Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Survivor'dan ilk fragman geldi. Acun Ilıcalı'nın ''adaya girişi'' yine olay oldu.

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