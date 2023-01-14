Anasayfa Video Galeriler Gündem Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu 14 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 14 Ocak 2023 Cumartesi 12:15 Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Survivor'dan ilk fragman geldi. Acun Ilıcalı'nın ''adaya girişi'' yine olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c272af4da6240689434e57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı 11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada Adnan Oktar'ın mahkeme kayıtları yayınlandı: ''Koç gibiyim, koç!'' Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 2 ünlü anketçiden canlı yayında ''aktrol'' kavgası Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu Burhan Çaçan'ın ölümünde kahreden ayrıntı! Cenazede Nuri Alço açıkladı Nejat İşler'in dizisi İyi Adamın 10 Günü için geri sayım başladı