Anasayfa Video Galeriler Gündem Survivor adasında aşk bombası! Aleyna'nın itirafları olay oldu Survivor adasında aşk bombası! Aleyna'nın itirafları olay oldu 04 Nisan 2021 Pazar Saat: 09:40 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Konseyde söz alan Aleyna'nın itirafları geceye damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60695f61883cb60cc7004a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kısıtlama saatinde mehter marşıyla kız istediler! CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde Sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu bu hale getirdiler! Anne ve babalar dikkat! ''Cep''teki tehdidin adı TikTok İstanbul'da pompalı tüfekli düğün magandası kamerada! İstanbullular eve kapanınca, sokaklar turistlere kaldı Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı Alman polisi yaşlı Türk kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı!