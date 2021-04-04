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  4. Survivor adasında aşk bombası! Aleyna'nın itirafları olay oldu

Survivor adasında aşk bombası! Aleyna'nın itirafları olay oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Konseyde söz alan Aleyna'nın itirafları geceye damgasını vurdu.

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