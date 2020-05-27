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  3. 27 Mayıs 2020 14:10

Survivor adasında korkutan yangın

Survivor yarışmasının çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde yangın çıktı. Acun Ilıcalı, yangının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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