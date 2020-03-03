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  3. 03 Mart 2020 10:05

Survivor adasında yeni bir aşk mı doğuyor ?

Survivor 2020'de yarışan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun, kazandığı oyunlardan sonra ekip arkadaşı Nisa'ya gösterdiği samimi tavrıyla dikkat çekti.

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