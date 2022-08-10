Anasayfa Video Galeriler Gündem Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi 10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 16:15 Survivor 2021 yarışma programıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f3af6ba1404214d0719c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın'' Kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu