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  3. 13 Mayıs 2017 17:45

Survivor değil Vanvivor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlıklı Yaşam ve Spor Topluluğu tarafından organize edilen ve tüm geliri ihtiyaç sahiplerine devredilecek 'Survivor Van Yarışması' başladı.

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Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı
Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı
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'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
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Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
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Asker kızlarından gurur duyulacak proje
Asker kızlarından gurur duyulacak proje
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Metroya anne eli değerse
Metroya anne eli değerse
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Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy
Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy