Anasayfa Video Galeriler Gündem Survivor Hasan Yalnızoğlu'na veda: Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Survivor Hasan Yalnızoğlu'na veda: Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 18:25 Güncelleme: 16 Ekim 2024 Çarşamba 18:25 Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun baş dansçısı, oyuncu ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670fdaf5ae127230cb09c8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sahalara geri dönüyor Parkta mide bulandıran olay: Sapığı yakalayıp çöpe attılar Okulda dehşet anları: Öğretmen müdüre silah çekti Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok Merve'nin katilinin ailesinden, acılı aileye tehdit: ''Kardeşlerinizi, çocuklarınızı öldüreceğim'' Zonguldak açıklarında hortum kamerada Yıllar önce su altında kalan tarih, yeniden ortaya çıktı