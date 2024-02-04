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  4. Survivor Kardeniz Kılıç Mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı

Survivor Kardeniz Kılıç Mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı

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Survivor All Star'a veda eden isim Kardeniz TikTok hesabından paylaştığı videoyla gündeme geldi.

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