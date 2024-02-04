Anasayfa Video Galeriler Gündem Survivor Kardeniz Kılıç Mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı Survivor Kardeniz Kılıç Mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı 04 Şubat 2024 Pazar Saat: 16:45 Güncelleme: 04 Şubat 2024 Pazar 16:45 Survivor All Star'a veda eden isim Kardeniz TikTok hesabından paylaştığı videoyla gündeme geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bf950af99834bfbe0a8cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 pilotumuz şehit olmuştu: Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de; ödeme tarihi belli oldu Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı Dünyada sadece Van'da yetiştiriliyor! Göç etmeyen köylüler neslini kurtardı AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi