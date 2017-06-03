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  3. 03 Haziran 2017 10:45

Süs tavukları, ilik kanseri Güler için satıldı

Bolu’da, ilik kanseri olan 3 yaşındaki Güler Gökmen'in tedavi masraflarını karşılamak için süs tavuğu mezatı düzenlendi.

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