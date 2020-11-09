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  3. 09 Kasım 2020 17:25

Süt banyosundan sonra bir skandal video daha!

Konya'da süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerini paylaşan işçinin skandal bir videosu daha ortaya çıktı.

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