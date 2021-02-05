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  3. 05 Şubat 2021 17:15

Süt ve dönerden sonra şimdi de ekmek skandalı!

Sosyal medyada süt banyosu ve dönerle dans skandallarından sonra, TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan fırında çekilen görüntüler büyük tepki topladı.

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