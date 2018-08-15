Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında
15 Ağustos 2018 12:10
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında
Suudi Arabistan’ın Asir bölgesine etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asir bölgesine etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları adeta nehre dönüştürdü. Bölgedeki ana yollar kısa süre içerisinde suyla dolarken, sokaktan geçen araçlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Etkili olan yağış...